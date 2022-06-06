Зеленский боится ликвидации со стороны спецслужб Запада — экс-депутат Рады

Экс-депутат Рады считает, что Зеленский усилил охрану из-за страха ликвидации спецслужбами Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский усилил меры личной безопасности из-за опасения покушения со стороны спецслужб Запада или командования ВСУ, заявил в Telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива.

По его мнению, командование ВСУ недовольно неэффективным руководством боевыми действиями Зеленским, чьи решения приводят к потерям среди личного состава и поражению украинских войск.

"Внутри командования ВСУ все больше сейчас говорят о неадекватности президента и безумных решениях, приводящих к гибели армии и Украины в целом. Также Зеленский опасается ликвидации со стороны спецслужб стран-союзников, которые начали говорить о провале и проигрыше Украины и о том, что эту войну нужно заканчивать. Самым быстрым концом войны может быть внезапная гибель Зеленского", — написал Кива.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.



Sputnik Кыргызстан