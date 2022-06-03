Жители Великобритании больше верят в призраков, чем правительству

Каждый второй британец (50 процентов) верит в призраков, а доверяет правительству - только каждый пятый (20 процентов).
Это показал опрос тысячи человек, проведенный по заказу компании SpiritShack Ltd. Об этом пишет Study Finds.
Кроме того, верящих в существование призраков в два раза больше, чем тех, кто доверяет средствам массовой информации.
Также вера в привидений более популярна, чем теория о тотальной слежке в духе "Большого брата" - 50 процентов против 38 процентов опрошенных.
12 процентов респондентов заявили, что контактировали с призраком.
URL: https://www.vb.kg/418828
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!