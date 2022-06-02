Доходы России от поставок газа выросли в два раза — CNN

Доходы России от поставок природного газа, несмотря на отказ некоторых стран Европы от них, увеличились с начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

Об этом 2 июня сообщает телекомпания CNN.

По информации источника, экспорт российского голубого топлива за пределы СНГ снизился почти на 28%, однако резко выросшие цены на газ компенсируют эти потери российской стороны.

Также указывается, что, по данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, импорт ископаемого топлива в ЕС составил $47 млрд долларов за два месяца после начала российской спецоперации на Украине, что вдвое превышает показатель за аналогичный период в 2021 года.

Кроме того, отмечается, что наиболее крупные энергетические компании Европы начали процесс открытия новых счетов в Газпромбанке для сохранения поставок газа, несмотря на заявления официальных лиц ЕС о том, что такой шаг будет противоречить антироссийским санкциям сообщества.

При этом утверждается, что из-за того, что страны Европы в течение ближайших месяцев будут все больше отказываться от российского газа, Москве якобы будет все труднее находить альтернативных покупателей, так как она поставляет его в основном по трубопроводам, «строительство которых может занять годы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стоимость хлеба в Никарагуа за месяц выросла на 20% из-за антироссийских санкций Запада.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

После государственного переворота на Украине и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.

Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.





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