Кыргызка Айсулуу Аширалиева стала депутатом горсовета... Сеула

Уроженка Кыргызстана стала депутатом горсовета Сеула
Уроженка Кыргызстана Айсулуу Аширалиева стала депутатом горсовета Сеула. Об этом на своей странице в Facebook сообщила посол КР в Корее Аида Исмаилова.
Она отметила, что 1 июня в Республике Корея прошли местные и дополнительные парламентские выборы. Айсулуу Аширалиева избрана на должность депутата городского совета Сеула.
"Айсулуу является одним из патриотов нашей родины, которая всегда поддерживала и участвовала в культурно-массовых мероприятиях, проводимых посольством. Мы желаем ей крепкого здоровья, благополучия и успехов в новой деятельности", - написала Аида Исмаилова.
Источник - 24.kg
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