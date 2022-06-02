Кыргызка Айсулуу Аширалиева стала депутатом горсовета... Сеула

Уроженка Кыргызстана стала депутатом горсовета Сеула

Уроженка Кыргызстана Айсулуу Аширалиева стала депутатом горсовета Сеула. Об этом на своей странице в Facebook сообщила посол КР в Корее Аида Исмаилова.

Она отметила, что 1 июня в Республике Корея прошли местные и дополнительные парламентские выборы. Айсулуу Аширалиева избрана на должность депутата городского совета Сеула.

"Айсулуу является одним из патриотов нашей родины, которая всегда поддерживала и участвовала в культурно-массовых мероприятиях, проводимых посольством. Мы желаем ей крепкого здоровья, благополучия и успехов в новой деятельности", - написала Аида Исмаилова.



Источник - 24.kg