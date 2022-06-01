Сколько военнослужащих ежедневно теряет Украина? Сведения президента Зеленского

В Украине в результате боевых действий ежедневно гибнут до 100 военнослужащих ВСУ, заявил в интервью Newsmax президент страны Владимир Зеленский.
«Ситуация очень сложная. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою. Так что мы держим свои оборонительные рубежи», — сказал он.
На пресс-конференции в мае Зеленский говорил, что в боях на востоке страны ежедневно погибают до 100 солдат.
Общие потери за все время российских военных действий президент Украины в середине апреля оценил в 2,5–3 тыс. убитыми и 10 тыс. ранеными. При этом Минобороны России к тому времени сообщило о 14 тыс. безвозвратных и 16 тыс. санитарных потерь в ВСУ. 16 апреля ведомство заявило уже о 23 тыс. погибших бойцов.
Источник: Баракелде, gezitter.org/
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