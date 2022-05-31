«Талибан» планирует перенести столицу Афганистана из Кабула в Кандагар

«Талибы хотят перенести столицу Афганистана в Кандагар без какого-либо предварительного уведомления»
Движение «Талибан» намерено перенести столицу Афганистана из Кабула в город Кандагар, расположенный в юге страны. Об этом сообщил во вторник бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, передает ТАСС.
«Талибы хотят перенести столицу Афганистана в Кандагар без какого-либо предварительного уведомления», - отметил Салех, слова которого привело местное агентство Aamaj News.
По информации бывшего вице-президента, при этом решении «Кабул должен быть превращен в административную столицу и изолирован от политической напряженности и антиправительственных выступлений».
По утверждению Салеха, выборы в парламент страны будут проходить под контролем специального комитета, который возглавит лидер «Талибана» Хибатулла Ахундзада. Сам парламент будет только заслушивать программу премьер-министра, но не будет иметь права одобрять или отклонять ее.
Бывший афганский вице-президент также сообщил о решении талибов создать Верховный совет улемов со штаб-квартирой в Кандагаре. Именно эта структура, по данным Салеха, будет иметь полномочия назначать нового лидера движения после смерти Ахундзады. Верховный совет улемов также будет направлять своих ставленников в афганские провинции в качестве представителей высшей политической и религиозной власти в стране.
Источник: centralasia.media
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