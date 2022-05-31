Турция не изменит позицию по членству Швеции и Финляндии в НАТО – Эрдоган

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс.

По словам президента, возражение Турции против членства Швеции и Финляндии в альянсе также является шагом, предпринятым ради всех членов организации, которые до сих пор были объектами терроризма.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не изменит свою позицию относительно членства Швеции и Финляндии в НАТО, если они не примут необходимые меры. Об этом сообщает РИА Новости.

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Хельсинки и Стокгольма в организации, поскольку не может поверить их заверениям по поводу связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

"Возражение Турции против членства Швеции и Финляндии также является решительным шагом, предпринятым во имя всех членов НАТО, которые до сих пор были объектами терроризма. Турция желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами альянса. Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать это, прежде чем вступить в организацию. Если они не примут необходимые меры, Турция не изменит своей позиции по этому вопросу", — отметил Эрдоган в статье для The Economist.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

Источник: sputnik.kg