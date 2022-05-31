Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом заявил о готовности содействовать вывозу зерна с Украины

О готовности Москвы помочь в преодолении продовольственного кризиса президент России ранее заявлял премьер-министру Италии Марио Драги.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил готовность содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов, в том числе вывозу зерновых из украинских портов, и координировать действия с турецкими партнерами, сообщается на сайте Кремля.

«При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях», — говорится в сообщении.

Глава государства также подтвердил, что Россия может экспортировать «существенные объемы удобрений и сельхозпродукции», если будут отменены санкции. Проблемы на мировом рынке продовольствия Путин связал с «недальновидной финансово-экономической политикой западных государств».

О готовности Москвы помочь в преодолении продовольственного кризиса президент России ранее заявлял премьер-министру Италии Марио Драги. В разговоре с ним Путин назвал обвинения в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки необоснованными и пообещал поставки зерна и удобрений в обмен на отмену ограничений.

В беседе с французским президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер связал трудности с поставками с «ошибочной экономической и финансовой политикой западных стран» и ограничительными мерами против России. Он вновь выразил готовность экспортировать российские удобрения и сельхозпродукцию, если будут сняты санкции, а кроме того, предложил помощь в вывозе украинского зерна из черноморских портов.

Источник: centralasia.media