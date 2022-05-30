Зеленский впервые с начала военных действий выехал за пределы Киевской области. Фото

Президент Украины сообщил также, что в Харькове и области в результате боевых действий разрушены более 2,2 тыс. домов.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая посетил войска в Харьковской области, сообщила администрация президента. Это первое официальное появление Зеленского за пределами Киевской области с начала российских военных действий с 24 февраля.

По информации офиса Зеленского, в ходе поездки президент посетил передовые позиции украинских военных, вручил государственные награды, а также провел совещание с местными чиновниками, включая мэра Харькова Игоря Терехова, начальника региональной военной администрации Олега Синегубова, членов армейского командования и руководства правоохранительных органов.

«Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Спасибо вам за защиту независимости Украины. Берегите себя», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент Украины сообщил также, что в Харькове и области в результате боевых действий разрушены более 2,2 тыс. домов. «Все восстановим, отстроим, наполним жизнью», — пообещал он.

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СМИ писали, что Зеленский с начала российских военных действий укрывается в бункере в центре Киева. Журналист CNN Мэттью Чэнс брал интервью у президента Украины в бункере. Президент Украины беседовал с AP внутри комплекса президентской администрации в Киеве. В столице же он принимал зарубежных гостей.



Источник: centralasia.media