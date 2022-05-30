Эрдоган недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО

Президент Турции упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они "нечестны и неискренни", и обвинил последнюю в "защите террористов".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что остался недоволен итогами переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу вступления стран в НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое государственное СМИ.

"К сожалению, встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали", — сказал Эрдоган журналистам.

Он упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они "нечестны и неискренни", и обвинил последнюю в "защите террористов".

"До тех пор, пока президентом Турции является Эрдоган, мы определенно не можем сказать "да" вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм", — заявил турецкий лидер.

Ранее газета Financial Times писала, что Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку блок имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

Источник: sputnik.kg