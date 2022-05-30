Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных военных ВСУ с завода «Азовсталь»

Речь идет о 2,5 тысячи украинских военнослужащих, отметили в администрации Макрона, которые были заблокированы на территории комбината.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского лидера Владимира Путина освободить украинских военных, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе и взятых в плен, передает ТАСС со ссылкой на информацию из Елисейского дворца.
Речь идет о 2,5 тысячи украинских военнослужащих, отметили в администрации Макрона, которые были заблокированы на территории комбината.
Также главы Франции и Германии заявили о необходимости снять блокаду порта Одессы для экспорта украинского зерна, что позволит не допустить продовольственный кризис в мире. Они также обратили внимание и на слова Путина о экспорте сельхозпродукции по морю и призвали в этом контексте продолжать работу, начатую с ООН.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе разговора с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем заявил, что трудности с поставками продовольствия в мире возникли из-за «ошибочной экономической и финансовой политики западных стран» и введенных ими антироссийских санкций.
Источник: centralasia.media
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