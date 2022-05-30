Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
В мире
Просмотров: 17

Билл Гейтс предсказал человечеству новую пандемию

Однако, по мнению Гейтса, распространяющаяся сейчас оспа обезьян не так страшна.

Миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству новую пандемию. Об этом он рассказал в интервью, которое дал изданию Diario.

"Существует пятидесятипроцентная вероятность того, что у нас будет еще одна пандемия в следующие 20 лет", - заявил он.

Для борьбы с распространением заболеваний Гейтс предлагает создать "глобальную группу реагирования и мобилизации при эпидемиях", которую в идеале будут вызывать, как вызывают пожарных.

Однако, по мнению Гейтса, распространяющаяся сейчас оспа обезьян не так страшна.

"То, что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, что это будет следующая большая пандемия. Но чудесно, что мы бдительны", - высказался основатель Microsoft.

Источник: vb.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить