Однако, по мнению Гейтса, распространяющаяся сейчас оспа обезьян не так страшна.
Миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству новую пандемию. Об этом он рассказал в интервью, которое дал изданию Diario.
"Существует пятидесятипроцентная вероятность того, что у нас будет еще одна пандемия в следующие 20 лет", - заявил он.
Для борьбы с распространением заболеваний Гейтс предлагает создать "глобальную группу реагирования и мобилизации при эпидемиях", которую в идеале будут вызывать, как вызывают пожарных.
Однако, по мнению Гейтса, распространяющаяся сейчас оспа обезьян не так страшна.
"То, что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, что это будет следующая большая пандемия. Но чудесно, что мы бдительны", - высказался основатель Microsoft.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!