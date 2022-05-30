Билл Гейтс предсказал человечеству новую пандемию

Однако, по мнению Гейтса, распространяющаяся сейчас оспа обезьян не так страшна.

Миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству новую пандемию. Об этом он рассказал в интервью, которое дал изданию Diario.

"Существует пятидесятипроцентная вероятность того, что у нас будет еще одна пандемия в следующие 20 лет", - заявил он.

Для борьбы с распространением заболеваний Гейтс предлагает создать "глобальную группу реагирования и мобилизации при эпидемиях", которую в идеале будут вызывать, как вызывают пожарных.

Однако, по мнению Гейтса, распространяющаяся сейчас оспа обезьян не так страшна.

"То, что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, что это будет следующая большая пандемия. Но чудесно, что мы бдительны", - высказался основатель Microsoft.

Источник: vb.kg