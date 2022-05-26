Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий — депутат Госдумы

Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобожденных территориях.
Интеграция с Россией открывает перед освобожденными украинскими территориями новые возможности развития, заявил парламентарий.
Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории Украины, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.
"Предоставление права упрощенного гражданства — это важное, справедливое и судьбоносное решение. Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобожденных территориях. Это в очередной раз доказывает, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории, мы людей не бросим", — сказал Шеремет.
По его словам, интеграция с Россией открывает перед освобожденными территориями новые возможности развития.
Источник: sputnik.kg
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