Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий — депутат Госдумы

Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобожденных территориях.

Интеграция с Россией открывает перед освобожденными украинскими территориями новые возможности развития, заявил парламентарий.

Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории Украины, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

"Предоставление права упрощенного гражданства — это важное, справедливое и судьбоносное решение. Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобожденных территориях. Это в очередной раз доказывает, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории, мы людей не бросим", — сказал Шеремет.

По его словам, интеграция с Россией открывает перед освобожденными территориями новые возможности развития.

Источник: sputnik.kg