КНДР произвела три пуска ракет — в Токио заявили протест

Пуск всех трех ракет производился из района аэропорта Сунан в Пхеньяне.
В ответ на эти испытания военные Южной Кореи с коллегами из США произвели два пуска ракет.
Власти КНДР произвели три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.
По данным агентства, ракеты выпустили из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что они были зафиксированы примерно в 6:00, 6:37 и 6:42 по местному времени.
Как сообщило министерство обороны Японии, высота полета первой ракеты КНДР составила 550 километров, дальность полета — 300 километров. Высота полета второй ракеты равна 50 километрам, а дальность по измененной траектории — 750 километров. Обе они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Данные по третьей ракете уточняются.
В ответ на эти испытания военные Южной Кореи вместе с американскими коллегами произвели два пуска ракет.
"Наша армия в ответ на сегодняшнюю провокацию Северной Кореи... провела учения Elephant Walk, а также пуски ракетных подразделений Южной Кореи и США", — сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Кореи.
Власти Японии осудили новые ракетные пуски Северной Кореи и заявили протест, который был передан по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.
"Пуски ракет сразу после окончания саммита Японии, США, Австралии и Индии являются откровенной провокацией и категорически неприемлемы", — сказал японский министр обороны Нобуо Киси.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида также дал указание проверить безопасность судов после этих ракетных пусков Пхеньяна.
Сообщается, что с начала года КНДР провела уже 16 испытаний вооружения, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
Последний раз КНДР провела испытание межконтинентальных баллистических ракет (МБР) 4 мая. Тогда правительство Японии созвало экстренную группу из представителей ключевых министерств при канцелярии премьер-министра.
Источник: sputnik.kg
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