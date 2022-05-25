КНДР произвела три пуска ракет — в Токио заявили протест

Пуск всех трех ракет производился из района аэропорта Сунан в Пхеньяне.

В ответ на эти испытания военные Южной Кореи с коллегами из США произвели два пуска ракет.

Власти КНДР произвели три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.

По данным агентства, ракеты выпустили из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что они были зафиксированы примерно в 6:00, 6:37 и 6:42 по местному времени.

Как сообщило министерство обороны Японии, высота полета первой ракеты КНДР составила 550 километров, дальность полета — 300 километров. Высота полета второй ракеты равна 50 километрам, а дальность по измененной траектории — 750 километров. Обе они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Данные по третьей ракете уточняются.

В ответ на эти испытания военные Южной Кореи вместе с американскими коллегами произвели два пуска ракет.

"Наша армия в ответ на сегодняшнюю провокацию Северной Кореи... провела учения Elephant Walk, а также пуски ракетных подразделений Южной Кореи и США", — сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Кореи.

Власти Японии осудили новые ракетные пуски Северной Кореи и заявили протест, который был передан по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.

"Пуски ракет сразу после окончания саммита Японии, США, Австралии и Индии являются откровенной провокацией и категорически неприемлемы", — сказал японский министр обороны Нобуо Киси.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также дал указание проверить безопасность судов после этих ракетных пусков Пхеньяна.

Сообщается, что с начала года КНДР провела уже 16 испытаний вооружения, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

Последний раз КНДР провела испытание межконтинентальных баллистических ракет (МБР) 4 мая. Тогда правительство Японии созвало экстренную группу из представителей ключевых министерств при канцелярии премьер-министра.

Источник: sputnik.kg