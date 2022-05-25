В офисе Зеленского прокомментировали слова Киссинджера отказаться от части территории Украины ради мира с Россией

Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал «давосским паникером» бывшего госсекретаря (1973-1977) и советника президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджера из-за его заявлений на счет урегулирования конфликта на Украине.
«Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы «давосских паникеров». Они немного заняты защитой Свободы и Демократии», - написал Подоляк в своем Твиттере.
Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина должна отказаться от части своей территории, чтобы достичь мирного соглашения с Россией. Он подчеркнул, что процесс урегулирования на Украине должен быть запущен в ближайшие два месяца, чтобы избежать более тяжелых последствий для международных отношений в Европе. По его словам, «идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво». А достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой является главной целью в сложившейся вокруг страны ситуации, отметил политик.
Источник: centralasia.media
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