18-летний парень открыл огонь в начальной школе Техаса - убиты 18 детей и 1 взрослый

Арредондо подтвердил, что подозреваемый мертв, и сказал, что следователи считают, что он действовал в одиночку.

Стрелок вошел в начальную школу Робба в Ювальде, штат Техас, примерно в 11:32 по местному времени, после того как застрелил свою бабушку и разбил свою машину возле школы, передает 24 мая CBS News.

Чиновник из Департамента общественной безопасности Техаса сообщил, что, войдя в школу, стрелок открыл огонь по «детям, учителям, всем, кто стоял у него на пути».

По словам чиновника, подозреваемый в бронежилете вступил в перестрелку с представителями правоохранительных органов, в результате чего несколько офицеров были застрелены. В итоге подозреваемый был застрелен на месте.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что стрелком был 18-летний парень, который проживал в Увалде, примерно в полутора часах езды к западу от Сан-Антонио. Он сказал, что подозреваемый, которого он назвал Сальвадором Рамосом, бросил свою машину, затем вошел в школу с пистолетом и, возможно, винтовкой и «ужасно, непостижимо» открыл огонь.

Два источника в правоохранительных органах сообщили CBS News, что у подозреваемого был пистолет, штурмовое оружие AR-15 и магазины большой емкости.

По словам начальника полиции Увальде CISD Педро Арредондо, в школе обучаются ученики 2-го, 3-го и 4-го классов.

Арредондо подтвердил, что подозреваемый мертв, и сказал, что следователи считают, что он действовал в одиночку.

Президент Байден осудил стрельбу в своем обращении во вторник вечером.

«Я надеялся, что когда я стану президентом, мне больше не придется этого делать», — сказал президент. "Очередная бойня. Увальде, штат Техас. Начальная школа. Красивые, невинные второ-, третье- и четвертоклассники. А сколько десятков маленьких детей, которые были свидетелями того, что произошло - видят, как их друзья гибнут, как будто они на поле боя, за Божью ради. Они будут жить с этим всю оставшуюся жизнь».

CBS News стало известно, что сотрудники таможни и пограничной службы перестрелялись со стрелком. Один агент был ранен в голову. Этот агент был госпитализирован и находится в стабильном состоянии.

«Агенты пограничного патруля США ответили на запрос правоохранительных органов о помощи в отношении ситуации с активным стрелком в начальной школе Робба в Увалде. Войдя в здание, агенты и другие сотрудники правоохранительных органов столкнулись с огнестрельным оружием со стороны субъекта, который забаррикадировался внутри», Департамент Об этом сообщила CBS News официальный представитель министерства национальной безопасности Марша Катрон Эспиноса.

Мемориальная больница Увальде ранее сообщала, что приняла на лечение 13 детей из машин скорой помощи и автобусов, и что два человека, прибывшие в больницу, погибли. Вторая больница заявила, что оказывает помощь 66-летней женщине и 10-летней девочке, обе в критическом состоянии, 10-летняя девочка в хорошем состоянии и 9-летняя девочка в удовлетворительном состоянии. состояние. В другой больнице заявили, что лечат двух взрослых, также находящихся в критическом состоянии.

Компания South Texas Blood and Tissue сообщила, что во вторник отправила в Увалде 15 единиц крови.

Примерно в 14:00 по местному времени, округ сообщил, что родители получили разрешение забрать своих детей в местном общественном центре.

Источник: centralasia.media