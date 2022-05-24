СМИ распространили новые фото Джонсона на вечеринке в разгар пандемии

Снимок был сделан 13 ноября 2020 года во время вечеринки в честь директора по коммуникациям премьер-министра.

Британский телеканал ITV News распространил эксклюзивные фотографии премьер-министра Бориса Джонсона на вечеринке в разгар пандемии, за участие в которой он не был оштрафован.

По данным телеканала, снимок сделан 13 ноября 2020 года во время вечеринки в честь директора по коммуникациям Джонсона. На фотографии восемь человек стоят рядом на близком расстоянии, так же, как и фотограф. Джонсон запечатлен произносящим тост с поднятым стаканом, рядом на столе стоят бутылки с алкоголем.

Телеканал отмечает, что другие участники этой вечеринки были оштрафованы, а Джонсон нет. Полиция оштрафовала его только за вечеринку 19 июня 2020 года, которая была устроена в честь его дня рождения.

На прошлой неделе полиция Лондона завершила расследование на предмет нарушений антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020-м и 2021 годах, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам расследования выписано 126 штрафов. Стало известно, что Джонсон, кроме выписанного в апреле, другого штрафа не получил. Тем самым, по мнению экспертов, он смог пережить очередной политический скандал, угрожающий его карьере.

Тем не менее британская общественность по-прежнему ожидает публикации долгожданного доклада по итогам внутреннего расследования, которое проводила старшая госслужащая Сью Грей. По данным британских СМИ, вина в докладе в основном будет возложена на секретаря кабинета министров Саймона Кейса, и Джонсон собирается уволить его, чтобы сохранить за собой премьерское кресло.

Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потери поста из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения королевской семье, а полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.

В середине апреля Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что уплатил штраф.

Источник: sputnik.kg