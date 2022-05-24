Зеленский рассказал о «плане Б» на случай его гибели

Зеленский также напомнил о том, что Украина это — парламентско-президентская республика.
Украинские власти подготовили «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства страны, в том числе главы государства, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, власти готовы к действиям на случай такого развития событий.
«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента»,— сказал президент Украины, выступая по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.
Зеленский также напомнил о том, что Украина это — парламентско-президентская республика. «Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», — добавил глава государства.
В начале мая Владимир Зеленский в интервью австралийскому телеканалу Nine Network заявил, что ему страшно из-за готовившихся на него покушений. Отвечая на вопрос о предотвращении 10 покушений, Зеленский заявил, что больше переживает за украинцев, которые во время боевых действий потеряли своих близких.
Источник: centralasia.media
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