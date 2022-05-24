Путин и Лукашенко встретились в Сочи

Президенты Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи.

В Сочи прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, они общались в формате один на один.

"Мы договорились провести отдельную встречу здесь, в Сочи, потому что обстоятельства требуют такого серьезного разговора, глубокого. Имею в виду все, что связано с вопросами безопасности в регионе, безопасности наших стран, ну и то, что связано с экономикой", — сказал Путин.

По его словам, Россия справляется с санкциями.

"Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели", — заявил российский президент.

Лукашенко, в свою очередь, назвал нынешнюю ситуацию "временем возможностей" и заметил, что западные страны "сами того не понимая, подтолкнули нас заниматься более интенсивно своей экономикой".

"Наши правительства по нашему (президентов. — Прим. ред.) поручению определили основные направления по импортозамещению, даже посчитали, во что это обойдется, деньги совсем небольшие, не хочу сейчас публично называть. <...> Мы выйдем по основным моментам, где не хватает комплектующих и прочее, на хорошее импортозамещение", — заявил глава белорусского государства.

Путин заметил, что Союзное государство послужит фундаментом для дальнейшего развития. Этот процесс, по его словам, протекает "спокойно, без всякой спешки". Среди ключевых направлений он выделил промышленную кооперацию, сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве, "причем во всей его совокупности".

"Каждый шаг выверяем, с тем, чтобы каждый этот шаг укреплял нас, укреплял изнутри, вовне, укреплял наши политические системы, создавал бы условия для их развития, создавал бы фундаментальную, хорошую, основательную базу для экономического развития", — сказал президент.

Рассуждая о внешних угрозах, Лукашенко заявил о настороженности Минска по поводу действий Североатлантического альянса.

"Натовцы концентрируют войска на западных рубежах (Союзного государства Белоруссии и России. — Прим. ред.), есть неожиданные вещи в Украине. Нас, да и вас тоже это беспокоит. Они, политики, делают шаги, чтобы расчленить Украину", — добавил он.

По словам Лукашенко, "и поляки, и натовцы готовы выйти помочь забрать, как до 1939 года, Западную Украину.

"Это их стратегия и по Западной Беларуси. Мы ухо востро держим. Как я говорил, украинцам еще придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины. Это моя позиция", — сказал белорусский президент.

Он согласился, что на переговорах целесообразно уделить внимание вопросам безопасности: "Я вас поддерживаю: здесь у нас проблем немало. Но мы их будем решать, мы ничего не боимся, наше дело правое и рано или поздно мы все равно победим".

О полноформатной встрече президенты договорились на полях саммита ОДКБ, который состоялся 16 мая в Москве.

Источник: РИА Новости.