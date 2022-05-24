Майк Тайсон впервые высказался о драке в самолете

Легенда бокса Майк Тайсон впервые высказался о драке с пассажиром в самолете, передает TMZ.

Напомним, инцидент произошел в конце апреля, когда Тайсон должен был вылететь из международного аэропорта Сан-Франциско во Флориду. Между ним и еще одним пассажиром возник конфликт, в ходе которого Тайсон применил силу.

"Он просто издевался надо мной. Я фотографировался с этим парнем. Моя жена убеждала меня в том, чтобы я не летал общественными рейсами, потому что всегда есть вероятность наткнуться на таких людей. Я признаю, что мне не следует летать на таких рейсах", - заявил Тайсон, признавшись, что подобные ситуации выводят его из себя.

По данным свидетеля, сначала Тайсон спокойно относился к слишком навязчивому поклоннику. Но тот всячески пытался достать Тайсона, на что экс-чемпион мира сделал ему замечание. После того как слова боксера не возымели действия, Тайсон несколько раз ударил мужчину по лицу, после чего покинул борт самолета.

Сообщалось, что потерпевший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Позже окружной прокурор округа Сан-Матео Стивен Вагстаффе заявил, что легендарный боксер не будет привлечен к уголовной ответственности, так как против него не было выдвинуто обвинение.

Источник: kaktus.media