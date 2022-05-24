Ирина Винер прокомментировала информацию о разводе с Алишером Усмановым

Усманов и Винер поженились в 1992 году.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала информацию о разводе с бизнесменом Алишером Усмановым.
«Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев», – сказала Винер-Усманова.
Ранее сообщалось, что Усманов и Винер-Усманова решили развестись, мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве рассмотрит этот вопрос 7 июня. Усманов выступает в этом гражданском деле истцом, а Винер – ответчиком.
Стало также известно, что 19 мая состоялась беседа между представителями сторон, после чего бизнесмену и его жене дали две недели на принятие окончательного решения.
Усманов и Винер поженились в 1992 году.
Источник: centralasia.media
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