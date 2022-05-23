Украина вышла из соглашения об увековечении памяти о героизме народов СНГ в войне

Соглашение было подписано в 2011 году.

Верховная рада Украины проголосовала за выход страны из соглашения об увековечении памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Ярослав Железняк.

По его словам, за принятие законопроекта проголосовали 274 народных депутата.

Соглашение было подписано в 2011 году. Оно, в частности, предусматривает, что его участники предпринимают меры по увековечению памяти о мужестве и героизме народов СНГ и осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников.

Источник: kaktus.media