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В Узбекистане выпал снег. Видео

Отмечается, что ухудшение погодных условий будет наблюдаться до 23 мая.

В Узбекистане 21 мая наблюдалось ухудшение погодных условий. Во многих регионах республики были сильные дожди, передает upl.uz

Согласно данным синоптиков, 21 мая в горных и предгорных районах Узбекистана выпал снег. Также снежные осадки наблюдались в Зааминском районе Джизакской области, Китабском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области.

Отмечается, что ухудшение погодных условий будет наблюдаться до 23 мая.

Источник: centralasia.media

           

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