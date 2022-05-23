В Узбекистане выпал снег. Видео

Отмечается, что ухудшение погодных условий будет наблюдаться до 23 мая.
В Узбекистане 21 мая наблюдалось ухудшение погодных условий. Во многих регионах республики были сильные дожди, передает upl.uz
Согласно данным синоптиков, 21 мая в горных и предгорных районах Узбекистана выпал снег. Также снежные осадки наблюдались в Зааминском районе Джизакской области, Китабском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области.
Отмечается, что ухудшение погодных условий будет наблюдаться до 23 мая.
Источник: centralasia.media
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