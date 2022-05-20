Этот процесс схож с Иловайским и Дебальцевским котлами и капитуляцией на заводе имени Ильича.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал сдачу в плен боевиков "Азова"*.
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В Мариуполе продолжается выход украинских боевиков с комбината "Азовсталь". Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен после соответствующих договоренностей с Киевом.
В беседе на радио Sputnik Борис Рожин отметил, что массовый выход солдат Украины можно считать крупнейшим поражением с 2014 года
"Этот процесс схож с Иловайским и Дебальцевским котлами и капитуляцией на заводе имени Ильича. Мы наблюдаем агонию остатков группировок войск ВСУ. 16 мая сдались уже почти тысяча солдат, офицеров и еще примерно столько же или чуть больше находятся на заводе. Возможно, сегодня-завтра будет вестись постепенная сдача в плен, так как боевые действия практически заканчиваются. Около четырех-пяти тысяч попали в плен", — сказал Рожин.
Причиной долгого сопротивления боевиков военный обозреватель назвал ожидание поддержки извне, но для украинского режима они были лишь расходным материалом.
* В отношении представителей формирования в России открыты уголовные дела
Источник: sputnik.kg
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