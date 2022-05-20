Би-би-си: По миру распространяется новый вид эпидемии – оспа обезьян

Оспа обезьян наиболее распространена в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.

По данным органов здравоохранения и сообщениям местных СМИ, случаи оспы обезьян расследуются в нескольких европейских странах, США, Канаде, Австралии и Великобритании, пишет Би-би-си.

Последние новые случаи были зарегистрированы во Франции, Италии, Швеции и Австралии.

Это следует после подтвержденных случаев в США, Испании и Португалии в среду, а также расследованием 13 похожих случаев в Канаде.

Оспа обезьян наиболее распространена в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.

Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в этот район.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция, которая обычно протекает в легкой форме и от которой большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель.

Вирус не распространяется легко между людьми, и считается, что риск для широкой общественности очень низок.

Первый случай заболевания был зарегистрирован 7 мая в Великобритании. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что пациент недавно ездил в Нигерию, где, как полагают, заразился вирусом перед поездкой в Англию.

Сейчас в Великобритании 9 подтвержденных случаев. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что источник этих инфекций еще не подтвержден, но случаи, по-видимому, были «местными».

В пятницу Австралия сообщила о своем первом подозрительном случае у мужчины, который заболел после возвращения из путешествия по Европе.

В Европе в четверг был зарегистрирован один подтвержденный случай в Швеции, а также один в Италии и подозреваемый случай во Франции. Шведские власти заявили, что не уверены, как человек заразился вирусом, но местные СМИ сообщают, что человек в Италии недавно вернулся с Канарских островов.

В среду также было зарегистрировано 5 подтвержденных случаев в Португалии и 7 в Испании.

Хотя вакцина от оспы обезьян не одобрена в Европе, по сообщениям испанской газеты El País, органы здравоохранения Испании закупили тысячи вакцин против оспы для борьбы со вспышкой. Оспа обезьян относится к тому же семейству вирусов, что и оспа.

В Северной Америке органы здравоохранения американского штата Массачусетс также подтвердили, что мужчина заразился оспой обезьян.

Недавно он побывал в Канаде, где местные СМИ сообщают, что расследуются 13 предполагаемых случаев заражения вирусом.

По словам представителей здравоохранения, мужчина госпитализирован, находится в «хорошем состоянии» и «не представляет опасности для населения».

Что такое обезьянья оспа?

Оспу обезьян вызывает вирус обезьяньей оспы, член того же семейства вирусов, что и оспа, хотя он гораздо менее опасен, и эксперты говорят, что шансы заражения низкие.

Это происходит в основном в отдаленных частях стран Центральной и Западной Африки, вблизи влажных тропических лесов.

Существует два основных штамма вируса — западноафриканский и центральноафриканский.

Двое инфицированных пациентов в Великобритании прибыли из Нигерии, поэтому вполне вероятно, что они страдают от западноафриканского штамма вируса, который обычно протекает в легкой форме, но это пока не подтверждено.

Третий случай произошел с медицинским работником, который подхватил вирус от одного из пациентов.

Четыре самых последних случая — три в Лондоне и один на северо-востоке Англии — не имеют никаких известных связей друг с другом или какой-либо истории путешествий. Кажется, они поймали его в Великобритании.

Каковы симптомы?

Начальные симптомы включают лихорадку, головные боли, отеки, боли в спине, боли в мышцах и общую вялость.

Как только лихорадка проходит, может появиться сыпь, часто начинающаяся на лице, затем распространяющаяся на другие части тела, чаще всего на ладони рук и подошвы ног.

Сыпь, которая может быть очень зудящей, меняется и проходит через разные стадии, прежде чем, наконец, образуется струп, который позже отпадает. Поражения могут вызывать рубцевание.

Инфекция обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

Как можно заразиться?

Оспа обезьян может распространяться, когда кто-то находится в тесном контакте с инфицированным человеком. Вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или через глаза, нос или рот.

Ранее он не был описан как инфекция, передающаяся половым путем, но может передаваться при прямом контакте во время секса, пишет издание.

Он также может распространяться при контакте с инфицированными животными, такими как обезьяны, крысы и белки, или через зараженные вирусом предметы, такие как постельное белье и одежда.

Насколько это опасно?

В большинстве случаев вирус протекает в легкой форме, иногда напоминая ветряную оспу, и проходит сам по себе в течение нескольких недель.

Однако оспа обезьян иногда может быть более тяжелой, и, как сообщается, она стала причиной смерти в Западной Африке.

Насколько распространены вспышки?

Вирус был впервые обнаружен у обезьяны, содержащейся в неволе, и с 1970 года в 10 африканских странах были зарегистрированы спорадические вспышки.

В 2003 году произошла вспышка в США, впервые заболевание было замечено за пределами Африки. Пациенты заразились от тесного контакта с луговыми собачками, которые были заражены различными мелкими млекопитающими, завезенными в страну. Всего было зарегистрировано 81 случай, но ни один не привел к летальному исходу.

В 2017 оду. в Нигерии произошла крупнейшая задокументированная вспышка, примерно через 40 лет после того, как в стране были зарегистрированы последние подтвержденные случаи оспы обезьян. Было 172 случая с подозрением на оспу обезьян, 75% жертв были мужчинами в возрасте от 21 до 40 лет.

Как лечить?

От оспы обезьян нет лечения, но вспышки можно контролировать с помощью профилактики инфекции.

Было доказано, что вакцинация против оспы на 85% эффективна для предотвращения оспы обезьян, и ее до сих пор иногда используют.

Должна ли быть обеспокоена общественность?

Эксперты говорят, что мы не находимся на грани национальной вспышки, и, по данным Public Health England, риск для населения низок.

Профессор молекулярной вирусологии Ноттингемского университета Джонатан Болл, сказал: «Тот факт, что только один из 50 контактов первого пациента, инфицированного обезьяньей оспой, был инфицирован, показывает, насколько плохо заразен вирус. Неправильно думать, что мы находимся на грани общенациональной вспышки».

Заместитель директора Национальной инфекционной службы общественного здравоохранения Англии (PHE) Ник Фин, добавил: «Важно подчеркнуть, что оспа обезьян не распространяется легко между людьми, и общий риск для населения очень низок».

Источник: centralasia.media