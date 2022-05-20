Отмечается, что певица родила ребенка 13 мая в одной из клиник Лос-Анджелеса.
Барбадосская певица и предпринимательница Рианна родила сына. Отец ребенка - рэпер A$AP Rocky. Об этом сообщает Lenta.ru.
Отмечается, что певица родила ребенка 13 мая в одной из клиник Лос-Анджелеса. Имя мальчика пока неизвестно. Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями.
Ранее 34-летняя певица дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей подготовке к материнству, а также призналась, что не планировала ребенка. Исполнительница поведала, что беременность, о которой она объявила в январе этого года, стала для нее сюрпризом.
Источник: kaktus.media
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