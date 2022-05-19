Джо Байден поддержал заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Байден назвал заявки "историческими" и заявил, что будет добиваться скорейшего вступления Финляндии и Швеции в альянс.

Президент США Джо Байден поддержал заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО и заявил, что намерен добиваться скорейшего принятия этих стран в альянс, пишет РИА Новости.

Сегодня послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу.

"Я горячо приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО и с нетерпением жду начала работы с Конгрессом США и нашими союзниками по альянсу, чтобы добиться скорейшего включения этих стран в самый сильный оборонительный альянс в истории", — говорится в письменном заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.



Источник: sputnik.kg