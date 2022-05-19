Хабиб принял вызов Фергюсона стать тренером проекта The Ultimate Fighter

The Ultimate Fighter — спортивное реалити-шоу.
Поединки между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывались пять раз. Россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года.
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов согласился на предложение американца Тони Фергюсона участвовать в проекте The Ultimate Fighter в качестве тренера. Об этом он сообщил в Twitter.
Поединки между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывались пять раз. Россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года. У американского бойца в UFC серия из четырех поражений.
"Тони, мне нравится идея с The Ultimate Fighter. Позвони своим боссам, пусть они подготовят официальное предложение. Но если у них не будет идей, я сам предложу тебе вариант на Eagle Fight Club", — написал Нурмагомедов.
The Ultimate Fighter — спортивное реалити-шоу. В нем участвуют две команды бойцов MMA, тренерами которых становятся известные представители этого вида спорта. Победитель проекта получает контракт с UFC.
Источник: sputnik.kg
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