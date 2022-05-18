За сутки на "Азовстали" в плен сдались 694 боевика — Минобороны РФ

16 мая боевики начали сдаваться в плен.

Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на "Азовстали" остаются более 2 тысяч боевиков.

За минувшие сутки сдались в плен почти 700 украинских боевиков, заблокированных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Мариуполе <…> боевики националистического подразделения "Азов" и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сдались 694 боевика, в том числе 29 раненых", — сказал Конашенков.

Он уточнил, что за два дня оружие сложили 959 боевиков, в том числе 80 раненых; 51 требовалось стационарное лечение, их отправили в больницу Новоазовска (ДНР).

Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на "Азовстали" остаются более 2 тысяч боевиков нацбатальона "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело). Президент Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился полностью заблокировать промышленную зону.

16 мая боевики начали сдаваться в плен. Их допросят российские следователи, чтобы установить личности и проверить на причастность к преступлениям против мирного населения.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Источник: sputnik.kg