Чего требует Турция для одобрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО — СМИ

Утверждается, что Турция также хочет закупить у Соединенных Штатов десятки боевых самолетов F-16 и комплекты для модернизации уже имеющихся у нее истребителей этого типа.

Анкара хочет, чтобы ее снова включили в программу по F-35, из которой Турцию исключили после покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400.

Для одобрения со стороны Турции вступления Финляндии и Швеции в НАТО Анкара требует включить ее в программу поставок самолетов F-35 и отменить санкции за покупку у России ЗРК С-400, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Турция хочет быть снова включенной в программу новейших самолетов F-35, от участия в которой она была отстранена после того, как купила у России системы противоракетной обороны С-400. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции за обладание ею ракетами С-400", — отмечает агентство.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс ранее заявил, что Турция не выдвигала каких-либо конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Утверждается, что Турция также хочет закупить у Соединенных Штатов десятки боевых самолетов F-16 и комплекты для модернизации уже имеющихся у нее истребителей этого типа.

По словам собеседников агентства, кроме этого, Анкара требует, чтобы Стокгольм и Хельсинки сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили на нее вместе с несколькими другими членами Евросоюза в 2019 году, и чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только Рабочую партию Курдистана, но и связанные с ней организации.

Как отмечают турецкие источники, "было бы неразумно ожидать", что Турция изменит позицию и одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО до урегулирования разногласий и до того, как страны Северной Европы публично возьмут на себя обязательство проявить солидарность с Анкарой в отношении курдских группировок.

США ранее направили Турции официальное уведомление о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью другими партнерами по проекту — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении Вашингтона купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения — F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в Конгрессе США — Госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".

Источник: sputnik.kg