США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

ВВС США успешно испытали в Калифорнии прототип гиперзвуковой ракеты ARRW.

Военно-воздушные силы США 14 мая провели успешное испытание перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW), говорится в заявлении ВВС.

Пуск состоялся с южного побережья штата Калифорния. Скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.

"Это стало большим достижением команды разработчиков для военного сектора и для наших ВВС", - заявил руководитель программы вооружений ВВС США Хит Коллинз.

Это первый пуск данной крылатой ракеты с воздушного носителя.

В начале апреля Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона заявило об успешных летных испытаниях гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin. В ходе запуска ракете удалось развить скорость более 5 махов, подняться на высоту порядка 12 километров и пролететь примерно 550 километров. Это стало вторым успешным испытанием ракеты в рамках данной программы разработки, уточнили в американском минобороны.

В российских Вооруженных силах уже несут опытно-боевое дежурство гиперзвуковые авиакомплексы "Кинжал", проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".

Источник: РИА Новости.