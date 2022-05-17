США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

ВВС США успешно испытали в Калифорнии прототип гиперзвуковой ракеты ARRW.
Военно-воздушные силы США 14 мая провели успешное испытание перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW), говорится в заявлении ВВС.
Пуск состоялся с южного побережья штата Калифорния. Скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.
"Это стало большим достижением команды разработчиков для военного сектора и для наших ВВС", - заявил руководитель программы вооружений ВВС США Хит Коллинз.
Это первый пуск данной крылатой ракеты с воздушного носителя.
В начале апреля Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона заявило об успешных летных испытаниях гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin. В ходе запуска ракете удалось развить скорость более 5 махов, подняться на высоту порядка 12 километров и пролететь примерно 550 километров. Это стало вторым успешным испытанием ракеты в рамках данной программы разработки, уточнили в американском минобороны.
В российских Вооруженных силах уже несут опытно-боевое дежурство гиперзвуковые авиакомплексы "Кинжал", проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
Источник: РИА Новости.
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