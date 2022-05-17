(Видео) Лукашенко предложил странам ОДКБ отключиться от внешнего Интернета

Против нас сейчас развернута гибридная война, составляющей частью которой является информационная война...
Лидер Беларуси Александр Лукашенко считает, что странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно отключиться от внешнего Интернета. Это, по его мнению, улучшит информационную безопасность и поможет в борьбе с фейками, сообщает БелТа.
Лукашенко считает, что Запад атакует страны ОДКБ фейками в соцсетях. Это, по его словам, грозит информационной безопасности.
"Против нас сейчас развернута гибридная война, составляющей частью которой является информационная война... Нужно активнее продвигать ОДКБ в социальных сетях, которые интенсивно используют наши западные оппоненты, с целью действенного реагирования на фейки и информационные угрозы. Может быть, надо пойти по пути Китая в информационной борьбе в Интернете", - сказал Лукашенко.
Напомним, что в Китае действует строгая цензура в интернет-сети. В частности, государство в рамках проекта "Золотой щит" ограничивает доступ ко многим популярным приложениям и сайтам.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!