(Видео) Лукашенко предложил странам ОДКБ отключиться от внешнего Интернета

Против нас сейчас развернута гибридная война, составляющей частью которой является информационная война...

Лидер Беларуси Александр Лукашенко считает, что странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно отключиться от внешнего Интернета. Это, по его мнению, улучшит информационную безопасность и поможет в борьбе с фейками, сообщает БелТа.

Лукашенко считает, что Запад атакует страны ОДКБ фейками в соцсетях. Это, по его словам, грозит информационной безопасности.

"Против нас сейчас развернута гибридная война, составляющей частью которой является информационная война... Нужно активнее продвигать ОДКБ в социальных сетях, которые интенсивно используют наши западные оппоненты, с целью действенного реагирования на фейки и информационные угрозы. Может быть, надо пойти по пути Китая в информационной борьбе в Интернете", - сказал Лукашенко.

Напомним, что в Китае действует строгая цензура в интернет-сети. В частности, государство в рамках проекта "Золотой щит" ограничивает доступ ко многим популярным приложениям и сайтам.

Источник: kaktus.media