Кадыров обратился к Эрдогану из-за плана эвакуации военных с «Азовстали»

По его мнению, мусульман России возмутило, что Турция поставляла на Украину беспилотные летательные аппараты «Байрактар».

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом не помогать украинским военным, находящимся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Он раскритиковал заявления советника по поводу плана эвакуации бойцов ВСУ Эрдогана, однако отметил, что с уважением относится к лидеру мусульманского государства. Кадыров назвал полк «Азов» «фашистско-нацистским преступным вооруженным формированием, которое виновно в убийствах жителей Донбасса».

«Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы - убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания», — написал он.

По словам Кадырова, военные удерживают на территории завода мирных граждан и используют их как «живой щит».

По его мнению, мусульман России возмутило, что Турция поставляла на Украину беспилотные летательные аппараты «Байрактар». Кадыров отметил, что мусульмане еще более остро восприняли информацию о том, что Анкара готова «эвакуировать ярых противников и очернителей ислама».

Ранее Турция предложила направить корабль для эвакуации раненых украинских военных с завода «Азовсталь». Как сообщил советник президента Турции Ибрагим Калын, согласно плану, раненых военных должны были доставить в Бердянск, откуда их забрало бы в Стамбул турецкое судно.



Источник: centralasia.media