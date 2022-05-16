Пушков раскритиковал заявление евродепутата об изоляции Турции

Сенатор задался вопросом, "не слишком ли много" звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая ключевые.

Ранее Манфред Вебер сделал заявление, что любой, кто выразит сомнение в сплоченности Североатлантического альянса, будет изолирован внутри сообщества.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы главы ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфреда Вебера об изоляции Турции, если она не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее Вебер заявил, что "разумных причин" для блокирования вступления этих двух стран в альянс нет, и пригрозил изоляцией тем, кто ставит сплоченность НАТО под вопрос. Таким образом он отреагировал на позицию народа Турции, который попросил власти страны блокировать принятие скандинавских стран в НАТО.

Отметим, что накануне глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил о просьбе жителей Турции блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за их лояльной политики относительно запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Россию — изолировать, Иран — изолировать, Сирию — изолировать, Венесуэлу — изолировать, Китай — изолировать, а теперь и Турцию изолировать?" — написал Пушков.

Сенатор задался вопросом, "не слишком ли много" звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая ключевые.

"И не изолируют ли в итоге себя сами "изоляторы" от остального мира?" — добавил он.

В воскресенье в Стокгольме и Хельсинки официально объявили о решении вступить в НАТО. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в альянс, его планируется отправить одновременно с Финляндией.

Две страны заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что военный блок будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.

Источник: sputnik.kg