"Это не прогноз". Медведев предрек мировой продовольственный кризис

Кроме того, полагает Медведев, возникнут новые региональные военные конфликты, в мире активизируются террористы.

Свою запись в блоге Медведев назвал "не прогнозом" и приурочил к так называемому "дню неприятностей" — пятнице 13-го числа.

Из-за введенных против России санкций миру может угрожать политический, финансовый и продовольственный кризис. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Свою запись в блоге Медведев назвал "не прогнозом" и приурочил к так называемому "дню неприятностей" — пятнице 13-го числа.

"Что будет дальше, или мир после антироссийских санкций (совсем не прогноз). Разрушится ряд глобальных цепочек поставок товаров, возможен крупный логистический кризис, включая крах деятельности иностранных авиакомпаний, которым запрещены полеты над территорией России", — написал он.

Он отметил, что тем странам, которые "стреляют в собственные ноги", запрещая импорт российских энергоносителей, грозит энергетический кризис.

"Наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах", — считает Медведев.

Подрыв устойчивости национальных валют, галопирующая инфляция и разрушение легальной системы защиты частной собственности приведут к валютно-финансовому кризису, добавил он.

Кроме того, полагает Медведев, возникнут новые региональные военные конфликты, в мире активизируются террористы.

"Начнутся новые эпидемии, вызванные отказом от честного международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или прямыми фактами использования биологического оружия", — предположил зампред Совбеза.

По его словам, в результате международные институты, которые не смогли доказать свою эффективность в ходе конфликта на Украине, придут в упадок, но возникнут новые международные альянсы, основанные на прагматических, а не идеологических критериях. В итоге будет создана новая архитектура безопасности.

Источник: sputnik.kg