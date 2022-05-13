"Это международное оборзение" — Лавров о ситуации с памятниками в Прибалтике

Глава МИД подчеркнул, что это грубое слово, но действия Запада и его мотивы оно отражает четко.

Власти Латвии одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений. Таким образом, у них появилось основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги.

"Международным оборзением" назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве. Об этом пишет РИА Новости.

Слова Лаврова прозвучали на пресс-конференции в Душанбе, где сегодня проходит встреча министров иностранных дел (МИД) стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

"У нас есть еженедельная программа на телевидении, называется "Международное обозрение". Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта "международным оборзением", — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что это грубое слово, но действия Запада и его мотивы оно отражает четко.

Так министр ответил на вопрос о действиях властей Литвы, отозвавших из России посла, и Латвии, планирующих снести памятник воинам-освободителям в Риге. По его словам, литовских коллег трудно подозревать в наличии у них какой-то долгосрочной стратегии, они выполняют роль "постоянного раздражителя, наиболее агрессивной, русофобской части и НАТО, и ЕС".

"То, что они творят с памятниками и другими вопросами, которые прямо регулируются действующими межправительственными соглашениями, не поддается какому-то разумному объяснению, кроме русофобии, абсолютного забвения всех своих обязательств", — подчеркнул Лавров.

Власти Латвии одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений. Таким образом, у них появилось правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги.

При этом в мае неизвестные вандалы осквернили памятник на кладбище советских воинов в городе на северо-западе Литвы, памятники советским воинам в городах страны неоднократно подвергались осквернению.

Источник: sputnik.kg