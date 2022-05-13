В Турции изменили условия получения гражданства

Согласно распоряжению, это условие вступит в силу через месяц.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение, согласно которому иностранцы могут стать гражданами страны в исключительном порядке в случае приобретения ими недвижимости на сумму не менее $400 тыс., сообщает Нaberturk

Согласно распоряжению, это условие вступит в силу через месяц.

Ранее иностранцы могли получить гражданство Турции в исключительном порядке в случае приобретения ими недвижимости на сумму $250 тыс.

Источник: centralasia.media