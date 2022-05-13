В Турции изменили условия получения гражданства

Согласно распоряжению, это условие вступит в силу через месяц.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение, согласно которому иностранцы могут стать гражданами страны в исключительном порядке в случае приобретения ими недвижимости на сумму не менее $400 тыс., сообщает Нaberturk
Согласно распоряжению, это условие вступит в силу через месяц.
Ранее иностранцы могли получить гражданство Турции в исключительном порядке в случае приобретения ими недвижимости на сумму $250 тыс.
Источник: centralasia.media
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