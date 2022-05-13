Власти КНДР заявили о первых случаях смерти от COVID-19

Симптомы заражения коронавирусной инфекцией выявили у более 18 тысяч человек.
Власти Северной Кореи официально известили о первых летальных исходах от коронавируса, передает агентство Ренхап.
По данным государственных северокорейских СМИ, COVID-19 заболели более 18 тысяч человек, шесть из них скончались.
Днем ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в стране "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, и приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания.
В частности, Ким Чен Ын приказал заблокировать уезды и города страны.
Ранее сообщалось, что по результатам анализов, взятых 8 мая у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, у них констатировали вариант коронавируса BA.2, то есть штамм "омикрон". Власти страны объявили о внедрении системы вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации".
Источник: sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!