Власти КНДР заявили о первых случаях смерти от COVID-19

Симптомы заражения коронавирусной инфекцией выявили у более 18 тысяч человек.

Власти Северной Кореи официально известили о первых летальных исходах от коронавируса, передает агентство Ренхап.

По данным государственных северокорейских СМИ, COVID-19 заболели более 18 тысяч человек, шесть из них скончались.

Днем ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в стране "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, и приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания.

В частности, Ким Чен Ын приказал заблокировать уезды и города страны.

Ранее сообщалось, что по результатам анализов, взятых 8 мая у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, у них констатировали вариант коронавируса BA.2, то есть штамм "омикрон". Власти страны объявили о внедрении системы вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации".

Источник: sputnik.kg