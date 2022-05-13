Операциями ВСУ на передовой до сих пор руководят британские военные — источник

Как сообщил источник, Британия также координирует действия различных родов войск с использованием разведданных НАТО.
С начала спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, посещают командные пункты украинцев на наиболее опасных направлениях, вносят коррективы в действия командования ВСУ, сообщил источник.
Британские офицеры действующего резерва, работающие под прикрытием, до сих пор регулярно участвуют в управлении украинскими военными на передовой, пишет РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Как сообщил источник, Британия также координирует действия различных родов войск с использованием разведданных НАТО.
"С начала нашей спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, посещают командные пункты украинцев на наиболее опасных направлениях, вносят коррективы в действия командования ВСУ. Так, например, в Запорожье с конца апреля до 6 мая эти офицеры постоянно двигались от одного командного пункта до другого недалеко от передовой, от Заградовки, в расположении 60-го отдельного пехотного батальона командного резерва ВСУ, до Александровки", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, помимо прямого управления украинскими войсками, координации действиями родами войск ВСУ, британцы "используют все средства разведки НАТО и оперативно реагируют на ее вводные". Источник подчеркнул, что это помогло им организовать оборону по основным направлениям с применением батальонных тактических групп на отдельных участках.
Источник: sputnik.kg
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