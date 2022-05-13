Ким Чен Ын впервые появился в маске после признания первого случая COVID-19 в КНДР.

Ранее стало известно, что в КНДР зафиксировали первый случай заражения COVID-19.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике в медицинской маске. На заседании Политбюро его сняли на видео. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Кадры с Ким Чен Ыном, который надел маску в целях защиты от COVID-19, появились в телесюжете северокорейского Центрального телевидения о заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР (ТПК), которое было организовано на фоне новостей о первых случаях заражения омикрон-штаммом коронавируса на территории страны.
На видео можно заметить, что лидер КНДР носит обычную медицинскую маску бело-голубого цвета.
При этом также сообщается, что среди государственных северокорейских СМИ была распространена фотография Ким Чен Ына без маски.
Ранее стало известно, что в КНДР зафиксировали первый случай заражения COVID-19.
Источник: centralasia.media
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