Ким Чен Ын впервые появился в маске после признания первого случая COVID-19 в КНДР.

Ранее стало известно, что в КНДР зафиксировали первый случай заражения COVID-19.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике в медицинской маске. На заседании Политбюро его сняли на видео. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Кадры с Ким Чен Ыном, который надел маску в целях защиты от COVID-19, появились в телесюжете северокорейского Центрального телевидения о заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР (ТПК), которое было организовано на фоне новостей о первых случаях заражения омикрон-штаммом коронавируса на территории страны.

На видео можно заметить, что лидер КНДР носит обычную медицинскую маску бело-голубого цвета.

При этом также сообщается, что среди государственных северокорейских СМИ была распространена фотография Ким Чен Ына без маски.

Ранее стало известно, что в КНДР зафиксировали первый случай заражения COVID-19.

Источник: centralasia.media