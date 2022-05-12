Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход

"Газпром": Украина оставила для транзитного газа в Европу только один вход.

РИА Новости. Украина пропускает российский транзитный газ только через один вход, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире "России 24".

"Украина оставила для транзита в Европу только один вход, что существенно снижает надежность ее газоснабжения", — сказал он.

При этом объемы газа, поступающего в Германию через Украину, снизились на 25 процентов по сравнению со вчерашним днем.

Накануне "Оператор ГТС Украины" заявил, что с 07:00 11 мая из-за форс-мажорных обстоятельств будет прекращен транзит через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", которые перешли под российский контроль. На долю последней приходилась около трети топлива, поставляемого из России в Европу, — до 32,6 миллиона кубометров в сутки.

Украинская сторона предложила перевести эти объемы на ГИС "Суджа".

В российской компании отметили, что не видят никаких причин для прекращения поставок через "Сохрановку". Там добавили, что и эта ГИС, и "Новопсков" продолжают работать. При этом для переноса транзита на "Суджу" нет технологических возможностей.

В "Газпроме" подчеркнули, что полностью выполняют все обязательства по контрактам перед европейскими потребителями и оплатили использование украинской ГТС.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.

В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. При этом украинская сторона не прекращала транзит газа, а Россия продолжала поставки в соответствии со всеми заключенными контрактами.



Источник: РИА Новости.