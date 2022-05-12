МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова

МВД объявило в розыск по уголовной статье участника "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова.

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, следует из базы данных ведомства.

"Разыскивается по статье УК", — говорится на сайте.

В министерстве не уточнили, о какой именно статье идет речь.

По информации Следственного комитета, в начале апреля подозреваемый опубликовал в социальных сетях данные, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Против Аскерова завели уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Как рассказали в пресс-службе телекомпании "Игра-ТВ", журналист давно покинул территорию страны.



Источник: РИА Новости.