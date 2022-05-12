МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова

МВД объявило в розыск по уголовной статье участника "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова.
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, следует из базы данных ведомства.
"Разыскивается по статье УК", — говорится на сайте.
В министерстве не уточнили, о какой именно статье идет речь.
По информации Следственного комитета, в начале апреля подозреваемый опубликовал в социальных сетях данные, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Против Аскерова завели уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Как рассказали в пресс-службе телекомпании "Игра-ТВ", журналист давно покинул территорию страны.
Источник: РИА Новости.
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