Новые власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой включить регион в состав России

Херсон — это Россия, поэтому никаких референдумов о создании народной республики на его территории не будет.
Руководство Херсонской области намерено обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с призывом включить ее в состав России, заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, передает «КоммерсантЪ».
По его словам, Херсон — это Россия, поэтому никаких референдумов о создании народной республики на его территории не будет.
«Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ», — сказал Стремоусов.
Источник: centralasia.media
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