В Швейцарии объяснили выгоду России от нефтяного эмбарго ЕС

Запланированное постепенное вступление в силу запрета на российское сырье только усилит выгоды для Москвы, подчеркнул обозреватель.

Россия может выиграть от нефтяного эмбарго Европейского союза из-за роста цен на энергоносители, заявил обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп.

"Потеря российских объемов на и без того напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоноситель, Москва может в конечном счете заработать даже больше, чем без введения эмбарго. Более высокая цена в таком случае компенсирует меньший объем", — отметил журналист.

Он подчеркнул, что запланированное постепенное вступление в силу запрета на российское сырье лишь усилит выгоды для Москвы. При таком развитии событий цены вырастут сразу, но Россия еще какое-то время будет поставлять в ЕС уже подорожавшую нефть. Кроме того, от эмбарго выиграют Китай и Индия, которые смогут получать нефть из РФ по более низкой цене.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов из РФ.

Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось — для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов ЕС.

В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, они нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике.

Источник: sputnik.kg