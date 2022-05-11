Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе — СМИ

Лидеры двух стран 12 мая обнародуют свои мнения о возможном членстве в Североатлантическом альянсе.

В начале следующей недели Финляндия и Швеция, возможно, одновременно подадут заявки в НАТО, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

"Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО в начале следующей недели. Идеально, чтобы заявления доставили в штаб-квартиру одновременно", — отмечает издание.

Ранее стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинистё обнародует свое мнение о возможном членстве страны в Североатлантическом союзе 12 мая, как и премьер-министр Санна Марин.

Во вторник канцелярия Ниинистё сообщила, что в ходе визита в Швецию 17-18 мая он проведет переговоры с премьер-министром Магдаленой Андерссон, темой которых станут решения в области политики безопасности Финляндии и Швеции. Как ожидает пресса, лидеры двух стран объявят о совместном решении присоединиться к НАТО.

Напомним, Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что будет рад видеть Финляндию и Швецию в рядах организации и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при организации Джулианн Смит.

В России неоднократно отмечали, что Североатлантический блок нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. Он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в организацию экзистенциальной угрозой для России. По мнению зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, Москва должна быть готова к агрессивным действиям НАТО на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.



Источник: sputnik.kg