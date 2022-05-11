В Турции возмутились словами Зеленского о россиянах

В конце марта в Стамбуле прошли переговоры делегаций Москвы и Киева.

Читателей газеты En Son Haber возмутили слова Владимира Зеленского о поездках россиян в Турцию. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Ранее президент Украины в интервью греческому общественному телевидению ERT назвал решение Анкары принимать туристов из России недопустимым. Как утверждает Зеленский, "это двойные стандарты" и "несправедливость".

"У нас есть еще одно изречение: "Если вы слишком лелеете осла, он мнит себя скаковой лошадью". Мир окружил Зеленского несколько большим вниманием, и он испортился. Все очень просто", - выразил мнение один из читателей.

"Европа, например, получает газ, да еще и стала получать в два раза больше, почему он на европейцев не злится?" - задался вопросом другой комментатор.

"У нас нет проблем с российским народом. Зачем нам портить отношения?" - спросил еще один пользователь.

"Ты кем себя возомнил? Ты не знаешь, как управлять государством, и из-за этого погибли тысячи людей. Их кровь на твоих руках", - подчеркнул Алтан Халиль Йылмаз.

"Неблагодарный тип. Турция тебя должна спрашивать, какое решение принять?" - возмутился Rick.

"Какое тебе дело до туристов, которые к нам приедут, я не понял?" - выразил недоумение Эрхан.

"Прекратите давать наши беспилотники. Нас таким образом пугали много лет. На этот раз попугаем и мы", - подытожили читатели.

В конце марта в Стамбуле прошли переговоры делегаций Москвы и Киева. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, тогда наметились некоторые контуры соглашения, в частности готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной - при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. Однако затем Киев изменил свои собственные предложения и теперь саботирует переговоры.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".



Источник: vb.kg