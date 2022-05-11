Билл Гейтс заразился коронавирусом

Миллиардер уточнил, что полностью вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины.
Основатель корпорации Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс ($129 млрд, 4-е место среди миллиардеров мира по версии Forbes) сообщил, что заболел COVID-19.
«У меня положительный результат теста на COVID, у меня легкие симптомы», — написал он в Twitter.
Миллиардер уточнил, что полностью вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины. Сейчас Гейтс изолировался.
Он добавил, что основанный им фонд Gates Foundation продолжит работать с партнерами и сделает все возможное, чтобы миру никогда больше не пришлось столкнуться с пандемией.
В феврале основатель Microsoft рассказал, что пишет книгу о том, как предотвратить новую пандемию. Она должна была выйти в начале мая. «Всякий раз, когда я вижу страдания, вызванные COVID, каждый раз, когда я читаю о последнем числе погибших или слышу о ком-то, кто потерял работу или проезжает мимо закрытой школы, я не могу не думать: мы не должны столкнуться с этим снова», — пояснял миллиардер. Гейтс неоднократно говорил об угрозе столкновения в будущем с гораздо более серьезными инфекциями, чем COVID-19.
Сторонники теории заговора обвиняли его в том, что он связан с пандемией коронавируса. По их мнению, вирус был создан Гейтсом, чтобы тот мог под видом вакцинации чипировать население Земли и захватить мир.
Источник: centralasia.media
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