Путин назначил врио глав пяти регионов

Как уточнили в ЦИК, выборы глав этих регионов пройдут в единый день голосования.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио глав пяти регионов, сообщили в Кремле.

Врио главы Республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатора Кировской области — Александр Соколов, Рязанской области — Павел Малков, Саратовской области — Роман Бусаргин, Томской области — Владимир Мазур.

В администрации президента отметили, что до подписания документа Путин провел рабочие встречи с этими чиновниками.

Предыдущие главы этих субъектов ранее объявили о том, что намерены освободить свои должности по согласованию с президентом. У большинства из них истекал второй срок полномочий.

Как уточнили в ЦИК, выборы глав этих регионов пройдут в единый день голосования.

Источник: РИА Новости.