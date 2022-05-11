Путин назначил врио глав пяти регионов

Как уточнили в ЦИК, выборы глав этих регионов пройдут в единый день голосования.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио глав пяти регионов, сообщили в Кремле.
Врио главы Республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатора Кировской области — Александр Соколов, Рязанской области — Павел Малков, Саратовской области — Роман Бусаргин, Томской области — Владимир Мазур.
В администрации президента отметили, что до подписания документа Путин провел рабочие встречи с этими чиновниками.
Предыдущие главы этих субъектов ранее объявили о том, что намерены освободить свои должности по согласованию с президентом. У большинства из них истекал второй срок полномочий.
Как уточнили в ЦИК, выборы глав этих регионов пройдут в единый день голосования.
Источник: РИА Новости.
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