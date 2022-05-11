Умер первый президент Украины Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер в 88 лет.

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался в возрасте 88 лет, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в кругу семьи Кравчука.

"Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни", — отмечает издание.

Кравчук родился в 1934 году в селе Великий Житин под Ровно. Свою политическую карьеру он начал с должности помощника секретаря Черновицкого обкома Компартии Украины. В марте 1980 года его избрали депутатом Верховного Совета УССР, а в 1989-1990 году он занимал пост заведующего идеологическим отделом и секретаря КПУ.

Из партии Кравчук вышел в августе 1991 года. Затем, 1 декабря того же года его избрали президентом Украины на первых прямых президентских выборах, а спустя неделю после этого он подписал Беловежские соглашения.

В июле 1994 года согласился на досрочные выборы президента и проиграл их Леониду Кучме.

С 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Источник: РИА Новости.