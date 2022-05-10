ФРС США назвала новую главную угрозу мировой финансовой системе

Ранее самой серьезной угрозой ФРС называла пандемию коронавируса.

Самую серьезную угрозу для мировой финансовой системы представляют украинский кризис и растущая инфляция, пишет ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему США.

Таким образом, ФРС больше не рассматривает пандемию коронавируса как главную угрозу. Регулятор отметил, что именно события на Украине в значительной мере поспособствовали росту экономической неопределенности.

"Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему", — отмечается в статье.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.

В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.



Источник: sputnik.kg